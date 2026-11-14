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Verissimo, sabato 14 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Oggi, sabato 14, e domani, domenica 15 novembre, torna su Canale 5 il doppio appuntamento con ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin.  

A Verissimo, oggi dalle 16.30, spazio allo spettacolo e all’informazione. L’attrice e cantante Serena Autieri, in scena a Milano con il musical Moulin Rouge. Il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con ‘Ore 11’ e ‘Verità nascoste’, sarà ospite, per la prima volta, con la moglie Sara Venturi. 

E ancora, non mancheranno le emozioni per Benedicta Boccoli. Inoltre, la coreografa Veronica Peparini parlerà della truffa telefonica di cui è stata vittima nei giorni scorsi. Spazio poi al percorso personale e professionale del ballerino e coreografo Umberto Gaudino. 

Infine, Verissimo ricorderà Toni Capuozzo, grande giornalista e uomo di profonda sensibilità, scomparso giovedì 12 novembre, all’età di 77 anni, riproponendo la sua ultima intervista, rilasciata lo scorso maggio a Silvia Toffanin. 

Domenica, eccezionalmente, Verissimo andrà in onda al termine degli ATP Finals. Tra gli ospiti dell’appuntamento domenicale, al via alle 17, ecco Lorella Cuccarini, che si racconterà con oltre 40 anni di carriera e 35 di matrimonio. 

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà, per una intensa intervista, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana e in uscita con un libro in cui ripercorrono la loro storia, dal titolo: ‘Quando finisce la notte’.  

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