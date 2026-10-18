Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Verissimo, domenica 18 ottobre: gli ospiti e le interviste di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 18 ottobre, con il secondo appuntamento del weekend. Tra li ospiti di oggi, Raffaele Sollecito. Dopo l’intervista esclusiva ad Amanda Knox, Silvia Toffanin tornerà a occuparsi dell’omicidio di Meredith Kercher, che a distanza di quasi vent’anni fa ancora discutere, ospitando l’altro protagonista del caso giudiziario. 

A Verissimo il definitivo addio al nuoto e il nuovo capitolo di vita del grande campione Luca Dotto. Tra vita privata, successi e nuovi progetti si racconteranno due signore dello spettacolo: Amanda Lear e Iva Zanicchi. 

Inoltre, spazio al percorso personale e artistico di Samurai Jay, tra i sei responsabili artistici di ‘Amici’. Infine, Silvia Toffanin omaggerà Wilma De Angelis, volto amato della tv, scomparsa domenica scorsa, riproponendo una sua intensa intervista a Verissimo. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Hamas apre al rilascio di alcuni ostaggi. Nuovi attacchi Usa nello Yemen

24 Gennaio 2024

Ambiente: AccademiaKronos, Ecoitaliasolidale e Marevivo per il diritto della Natura nella Costituzione

12 Marzo 2021

Sinner-Djokovic in finale Atp Finals, il serbo batte Alcaraz

18 Novembre 2023

Juventus, ufficiale Lucumì e Vicario a un passo

17 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno