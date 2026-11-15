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Verissimo, domenica 15 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 15 novembre, con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e interviste. Il talk show condotto da Silvia Toffanin andrà in onda, eccezionalmente questa domenica, al termine degli ATP Finals, intorno alle 17. Tra gli ospiti dell’appuntamento Lorella Cuccarini, che si racconterà con oltre 40 anni di carriera e 35 di matrimonio. 

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà, per una intensa intervista, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana e in uscita con un libro in cui ripercorrono la loro storia, dal titolo: ‘Quando finisce la notte’. 

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