(Adnkronos) – Il conte Charles Spencer, in un’intervista esclusiva a Verissimo, in onda domenica 22 novembre su Canale 5, torna sulle circostanze della morte di Diana dopo l’uscita del suo best seller ‘Canto del cigno. Diana, mia sorella’, al centro del dibattito nel Regno Unito e nel mondo.

Secondo Spencer, la morte di Diana si sarebbe potuta evitare se non le fosse stata tolta la protezione reale. “Credo non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso”, ha spiegato. Nel corso dell’intervista, Spencer tornato anche sulle parole attribuite a Carlo, secondo cui Diana sarebbe stata presto dimenticata, definendole “un’uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta”. E sulla posizione di Buckingham Palace, che ritiene i suoi ricordi offuscati dal dolore: “Nessuna negazione da parte di Buckingham Palace rispetto a quello che ho detto: non contestano quello che ho scritto”. Il conte commenta la scelta di far camminare William e Harry dietro il feretro della madre durante i funerali: “Credo che sia stata un’idea mostruosa, totalmente sbagliata. Sono certo che Diana non l’avrebbe mai voluto perché adorava i propri ragazzi. Avrebbe voluto che venissero protetti”.

Oggi Spencer afferma di essere ancora presente nella vita dei nipoti: “Io ci sono, se ne hanno bisogno. Harry è venuto a trovarmi quest’estate. Se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Cerco sempre di proteggerli”. A Silvia Toffanin, il conte ha raccontato anche il peso di essere il fratello di Diana: “Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui”. Infine, il ricordo più intimo della sorella: “Mi manca. Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata”.

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