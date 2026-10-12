Bancali usati e nuovi
Italia

Venturi (Assolombarda): “”Italia ha competenze per strategia su AI, ora servono investimenti e

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“L’Italia ha risorse e competenze necessarie” per sviluppare una propria strategia sull’intelligenza artificiale, “la sfida è trasformare le conoscenze in progetti concreti, favorendo la collaborazione tra università e imprese e creando nuove opportunità di crescita”. Lo ha detto Stefano Venturi, Special advisor Intelligenza artificiale e transizione digitale di Assolombarda, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Milano, in corteo con bandiera Hezbollah: indagata per istigazione a terrorismo

2 Luglio 2026

Inps, Rendiconto sociale: ancora alti tempi medi per visite invalidità civile, 125 giorni

23 Giugno 2026

Eruzione Etna, ancora cenere sull’aeroporto di Catania: arrivi limitati fino alle 14

17 Agosto 2026

Omicidio Saman Abbas, sentenza definitiva: Cassazione conferma le condanne per i familiari

15 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno