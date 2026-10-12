Venturi (Assolombarda): “”Italia ha competenze per strategia su AI, ora servono investimenti e

“L’Italia ha risorse e competenze necessarie” per sviluppare una propria strategia sull’intelligenza artificiale, “la sfida è trasformare le conoscenze in progetti concreti, favorendo la collaborazione tra università e imprese e creando nuove opportunità di crescita”. Lo ha detto Stefano Venturi, Special advisor Intelligenza artificiale e transizione digitale di Assolombarda, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda.