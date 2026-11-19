(Adnkronos) – “Siamo a Palermo per raccontare il bilancio di sostenibilità del 2025. Due numeri, 44 milioni di valore distribuito, 23 milioni di investimenti. E forse l’altro numero importante è che più del 50% del valore è stato distribuito su piccole e medie imprese con meno di 50 dipendenti”. Lo ha dichiarato Carlotta Ventura, direttore della Comunicazione, della Sostenibilità e degli Affari Regionali del Gruppo A2A, nel corso della presentazione del quinto Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia, che si è svolta nella sede di Sicindustria a Palermo.

“Continuiamo a investire in Sicilia, una Regione per noi importante. Lo scorso anno abbiamo inaugurato due impianti nel Trapanese e proseguiamo nello sviluppo del fotovoltaico, contribuendo alla crescita del territorio”, ha aggiunto Ventura.

Accanto agli investimenti nel settore energetico, A2A dedica attenzione anche alla formazione delle nuove generazioni, coinvolgendo oltre 9.200 tra studenti e docenti in iniziative di educazione ambientale. Tra queste figura la terza edizione di ‘Futuro in Circolo – In movimento per la Biodiversità’, nell’ambito della quale, nell’aprile 2026, si è svolto un laboratorio dedicato alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi. “Lavoriamo da molti anni alla formazione dei ragazzi sul rispetto dell’ambiente, fornendo non soltanto teorie e valori, ma anche informazioni pratiche su come applicare concretamente questi principi”, ha concluso Ventura.

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