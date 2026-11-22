A Velletri, gli interventi sulle alberature di via degli Atlantici finiscono al centro di una polemica sui social. L’assessore Ilaria Neri è intervenuta per chiarire chi ha commissionato i lavori e quale sia stato il ruolo del Comune. Secondo la ricostruzione diffusa dall’assessorato, a eseguire gli interventi è stata una società incaricata direttamente da un privato, senza il coinvolgimento dell’amministrazione comunale nell’affidamento.

Nella nota si precisa che l’ufficio comunale competente, a cui spetta il rilascio degli eventuali titoli autorizzativi, non ha rilasciato alcuna autorizzazione. Neri ha inoltre dichiarato di non aver impartito all’ufficio indicazioni o direttive e di non aver disposto l’esecuzione dei lavori.

La Polizia Locale è intervenuta il 14 novembre a seguito di una segnalazione. Come riferito nella nota, il rappresentante della struttura interessata ha dichiarato agli agenti che l’area e le alberature sarebbero di proprietà privata. Il sindaco ha chiesto agli uffici competenti ulteriori accertamenti per chiarire la situazione dell’area, verificare l’esistenza di eventuali prescrizioni e stabilire se gli interventi siano stati eseguiti regolarmente.

“La tutela del patrimonio arboreo è una questione seria e comprendiamo le preoccupazioni dei cittadini. Tuttavia, è inaccettabile che vengano attribuite alla mia persona responsabilità che non mi appartengono”, ha dichiarato Neri. “Non ho impartito alcuna disposizione né fornito indicazioni per l’esecuzione di questi interventi. Le critiche sono legittime, le accuse infondate no”.

L’assessore si è riservata di valutare iniziative legali a tutela della propria reputazione personale, anche in sede penale per eventuali condotte diffamatorie. “Chi ha dubbi ha tutto il diritto di chiedere chiarimenti, ma prima di formulare accuse sarebbe opportuno verificare i fatti. La verità non si costruisce attraverso le polemiche sui social”, ha concluso.