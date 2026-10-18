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Varese, morta in incidente d’auto: ex accusato di femminicidio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Da omicidio stradale a omicidio volontario aggravato dai futili motivi e femminicidio. Sono queste le accuse per Fulvio Ielmini, 73 anni, indagato per la morte dell’ex compagna Pierina Buffon, 69 anni, deceduta venerdì mattina in uno scontro frontale con l’auto guidata dall’uomo sulla tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Per i carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, l’uomo avrebbe provocato volontariamente lo schianto con la Jaguar che guidava. Nello scontro l’uomo ha riportato fratture alle gambe e si trova attualmente ricoverato e piantonato all’ospedale di Varese.  

Nella notte i militari hanno perquisito l’abitazione dell’indagato, a caccia di possibili prove di comportamenti persecutori che, secondo alcuni testimoni, avrebbe tenuto dopo la fine della relazione con la vittima.  

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