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Varese, bimbo di 5 anni investito da auto: è grave, alla guida dell’utilitaria una donna di 80 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un bambino di cinque anni è stato investito da un’auto a Gallarate (Varese) ed è ora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Bergamo. Lo rende noto l’Areu, l’azienda regionale emergenza urgenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30 in via Vittorio Arconti, all’altezza del civico 27. Il bambino era a piedi quando è stato investito riportando “traumi multipli”.  

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso viste le condizioni di salute (codice rosso) all’ospedale Papa Giovanni XXIII. A guidare l’auto una donna di 80 anni che è stata soccorsa e trasportata per precauzione (codice verde) all’ospedale di Gallarate. Oltre all’elisoccorso sul posto è intervenuta un’auto medica, due ambulanze e le forze dell’ordine.  

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