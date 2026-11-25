(Adnkronos) – Il mercato degli attaccanti comincia a scaldarsi e tra i nomi che stanno attirando maggiore attenzione c’è quello di Gustavo Varela. Il portoghese del Monza si è preso la scena in tempi rapidissimi, andando ben oltre le aspettative e conquistando, gol dopo gol, le attenzioni delle principali società italiane. Una crescita che non è passata inosservata e che rischia di trasformarlo in uno dei protagonisti della prossima sessione invernale. L’impatto con la Serie A è stato sorprendente. In pochi mesi Varela ha dimostrato di avere personalità, fiuto del gol e qualità per lasciare il segno anche in un campionato che spesso mette in difficoltà gli attaccanti alla prima esperienza. La doppia cifra raggiunta al debutto racconta soltanto una parte della sua esplosione: attorno al suo nome si è infatti sviluppato un interesse sempre più concreto, con diversi club pronti a valutare la possibilità di portarlo via da Monza già a gennaio. Quella che sembrava una stagione di ambientamento si è trasformata in una vetrina di mercato. E adesso il futuro del portoghese è diventato uno dei temi più caldi.

La società che si è mossa con maggiore decisione è il Napoli. Gli azzurri hanno individuato in Varela un possibile rinforzo per il reparto offensivo e avrebbero già avviato i primi contatti con il suo entourage. La situazione, però, non è semplice: prima di affondare il colpo, il club partenopeo dovrà sistemare alcune situazioni in uscita, a cominciare da quella di Lucca. Il Monza, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti e valuta il proprio gioiello secondo parametri importanti, almeno 35-40 milioni di euro, consapevole di avere tra le mani un attaccante che sta attirando attenzioni sempre più prestigiose. Il Napoli non è solo, anche la Juventus è alla ricerca di una punta e le richieste di Luciano Spalletti in questo senso sono ormai note. Il problema resta quello dei conti: il fair play finanziario i