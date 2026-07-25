Vannacci ottiene la grazia per Roggero, il nuovo video AI del ‘generale romano’

(Adnkronos) – Roberto Vannacci ottiene la grazia per Mario Roggero e libera il gioielliere, che lascia il carcere. E’ la ‘trama’ del nuovo, lungo video realizzato con l’intelligenza artificiale sull’account Instagram di Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Dopo la clip pubblicata alcuni giorni fa, che si chiudeva con Elly Schlein e Giuseppe Conte destinati ad essere sbranati da un leone al Colosseo, ecco il bis, sempre ambientato nell’Antica Roma. ‘Grazia per Roggero’, è il titolo del post abbinato al video. Vannacci, nelle vesti di un generale romano, interagisce con un personaggio – somigliante al presidente della Repubblica Sergio Mattarella – a cui viene consegnata la richiesta di grazia.

Il verdetto è positivo, la richiesta viene accolta. Vannacci raggiunge la cella dove è detenuto un uomo: è la versione AI di Mario Roggero, il gioielliere in carcere dopo la condanna per l’omicidio di due rapinatori. Il video si conclude con Vannacci che fa uscire Roggero di prigione tra una folla festante, con la moglie e le figlie del gioielliere ad attendere l’ex detenuto.

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