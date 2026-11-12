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Vannacci: “Antifascismo non è un valore per la Costituzione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
La Costituzione “è anti monarchica, non è anti fascista. Nell’articolo 139 si dice che la forma repubblicana è l’unica accettabile ed è proibita la ricostituzione di quel partito fascista disciolto”. Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, a Piazzapulita su La7 ha risposto così alle domande di Corrado Formigli. 

“I valori della Resistenza sono in parte quelli che hanno costituito l’Italia quindi non vedo perché li dovrei rinnegare. Ma ricordo che l’Italia è stata liberata più che altro dalle forze alleate più che dalla resistenza. Libertà e democrazia certo, ma l’antifascismo non è un valore e non è citato dalla Costituzione, non c’è un articolo che ne parla”, ha aggiunto il leader di Futuro Nazionale. Definirebbe il fascismo male assoluto, come fece Gianfranco Fini? “No”, ha risposto Vannacci. 

Per una alleanza alle elezioni “io ho posto condizioni ben precise: siamo disponibili a parlare con chiunque, Meloni in testa, anche con la sinistra, a condizione che si inquadrino nelle linee rosse tracciate nel partito. Chi la pensa come noi può fare una alleanza su punti ben precisi”, ha detto Vannacci. 

Con la Meloni “una coppia di fatto? Non esagererei, nel programma di Futuro nazionale e in quello di FdI hanno trovato analogie all’82%, ma Futuro nazionale va avanti anche sneza Meloni”, ha aggiunto. 

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