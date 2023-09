Valy: “Crisi esistenziale” è il nuovo singolo

Dal 29 settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Crisi esistenziale”, il nuovo singolo di Valy disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 28 settembre.

“Crisi esistenziale” è una canzone che nasce da una vera e propria crisi avuta nel secondo Lockdown durante la pandemia come conseguenza della solitudine e della frustrazione. In quel periodo abbiamo capito quanto sia importante poter uscire liberamente, sfogare le proprie energie e soprattutto condividere la quotidianità con gli altri.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ormai ossessionata dai trend di tiktok con poca fame e sempre meno cibo nel frigorifero, pur di uscire una sera ho preso la macchina ed ho iniziato a guidare senza meta cantando per la prima volta, così di sfogo, il ritornello del brano.”

Il videoclip di “Crisi esistenziale”, diretto da un videomaker professionista specializzato nelle animazioni, nasce da un’idea innovativa e originale e sarà uno dei primi videoclip musicali creato tramite l’intelligenza artificiale.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://youtu.be/uJ_yZfK0cOY?si=8JeOo2pkbELU6LZA

Biografia

Valentina Rizzi è una cantautrice italiana classe 1993, nata e cresciuta a Milano, con un breve intermezzo nelle isole spagnole.

Tra sacrifici e rinunce, riesce ad emergere con la sua voce ed il suo talento fin dalla giovane età: per lei, la Musica è innata, un’emozione che cresce dall’interno.

Con determinazione ed impegno non appena compiuti i 18 anni inizia a studiare canto, recitazione, dizione e pianoforte, approfondendo anche vari stili di danza.

Valentina non fa distinzioni tra generi musicali, ascolta tutto, dal Rock anni 70′ al Pop italiano moderno, tra le sue maggiori influenze artistiche Janis Joplin, The Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, Amy Winehouse, Kimbra, Aurora, Bishop, Motta, Levante, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Enya e Bob Marley.

Scrive i suoi primi testi fin dalle elementarima i i primi che rende pubblici sono quelli scritti in età adulta, parte pubblicando in inglese per paura di esprimersi chiaramente, ma poco dopo torna all’italiano, perché crede fortemente che la musica sia comunicazione, abbatte così vergogna e paura per poter raccontare storie e mandare messaggi in maniera chiara, onesta ed esplicita.

Nel 2012 presta la sua voce alla colonna sonora del documentario ”Selvaggia Val D’aveto”, nel 2013 è corista dell’album “Bloom” di Andrea Balducci con Joyce Elaine Yuille e tra il 2014 ed il 2016 si trasferisce in Spagna, lavorando come animatrice ed esibendosi nei teatri dei grandi hotel delle isole iberiche (tra Ibiza, Tenerife e Lanzarote).

Dopo diverse esperienze da speaker e cantante, anche nel settore del Sociale a cui è molto legata, nel 2017 approda nei grandi teatri italiani (Ciak di Milano, Geox di Padova, Celebrazioni di Bologna), tra i protagonisti del musical “Hair”.

Il 26 Maggio 2018 esce ”Sweetest Downfall”, il suo primo singolo ufficiale, che, il mese successivo, presenta anche in Cina, cantando davanti a migliaia di persone in occasione dell’inaugurazione di ItaWay.

A Luglio 2018, Valentina prende parte alla più grande rock band del mondo, partecipando al “Rock in 1000”, il concerto evento, diretto da Beppe Vessichio, tenutosi allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

L’08 Settembre 2018 vince il contest “Promuovi la tua musica”, che la porta ad intraprendere un tour radiofonico di 80 emittenti nazionali, durante il quale presenta “Sweetest Downfall”.

Nel 2019, arriva la svolta: Valentina è corista ufficiale di Mondo Marcio, uno dei pionieri del rap italiano, che la vuole al suo fianco durante il “Rap God Tour”, tournée europea che tocca le principali città del Vecchio Continente, fino ad approdare nelle più prestigiose location italiane, con moltissime tappe sold out.

Grazie a quell’occasione, Valentina, esprime la sua versatilità, coinvolgendo e facendosi apprezzare anche dal pubblico del “DDR (Dio Del Rap)” italiano, che inizia a seguirla attivamente.

Il 27 Settembre 2019 esce “Ferro e Magnete” (Indie Hub/Delma Jag Records), il suo primo EP, scritto dalla stessa artista ed arrangiato da Stefano Giungato (che conosciamo per lavori quali “Niente che Non Va” di Coez, “Pronti a Salpare” di Edoardo Bennato, “Qualcosa da decidere” di Enrico Nigiotti, “KIll Karma” di Nesli e molti altri), realizzato grazie ai fondi provenienti da una campagna di crowdfunding musicale sulla piattaforma Musicraiser.

Il 06 Agosto 2020, arriva “Mentiras” (Delma Jag Records), un brano dalle sonorità latin-pop che riconferma Valentina come una delle proposte più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, mettendo in luce non soltanto la sua vocalità raffinata e facilmente riconoscibile, ma anche la sua maturità nella scrittura e la sua versatilità, che le permette di adattarsi facilmente a stili e generi differenti.

Il 20 Gennaio 2022 esce con “Addio” un brano che mette i riflettori la tossicità di molte relazioni cercando di dare supporto è una via d’uscita a chiunque si rivedesse in questa situazione facendo una serie di interviste, a varie persone diverse, dedicate al tema.

Nel l’11 Marzo 2022 il suo primo Featuring ufficiale con Mondo Marcio “Nella mia tempesta” produzione Mene.

Dopo anni passati al suo fianco sui grandi palchi finalmente ci stupisce con una collaborazione ufficiale piena di pathos.

Il 3 Marzo 2023 torna con “Arcobaleni”.

Questa volta sotto nome di “Valy” nome d’arte che la accompagnerà da qui in avanti; scritto in concomitanza con il termine delle restrizioni legate alla pandemia, il brano è un encomio alla vita, un’esortazione in chiave pop autoironica ad allontanarsi da convenzioni e cliché, riappropriandosi di una libertà troppo spesso data per scontata e respirando a pieni polmoni la meraviglia dell’esserci e del poter condividere, con chi ci circonda, il desiderio di ricominciare partendo da se stessi, riscoprendo il valore della propria autenticità e di quella altrui, oltre il giudizio ed il timore di accettarsi ed essere accettati.

Ad oggi Valy viaggia anche in mare come performer sulle crociere cantando tra i saloni e nei teatri.

“Crisi esistenziale” è il nuovo singolo di Valy disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 28 settembre 2023 e in rotazione radiofonica dal 29 settembre.

Instagram | Tik Tok | YouTube