“Dal punto di vista demografico la popolazione italiana invecchia e diminuisce, ma il numero di famiglie aumenta nel medio periodo. Questa tendenza crea un’ulteriore pressione dalla demografia per il mercato immobiliare”. Sono le parole di Agnese Vitali, professoressa di Demografia all’università degli studi di Trento, in occasione della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma, dal titolo ‘Il valore della certezza. Semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’.