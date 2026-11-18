“Come rappresentanti della proprietà immobiliare e dei tanti proprietari di immobili d’Italia, siamo naturalmente favorevoli che ci sia una maggiore certezza sullo stato legittimo degli immobili, sia per i proprietari sia per gli aspiranti proprietari, cioè ai fini delle compravendite”. Queste le parole di Giorgio Spaziani Testa, presidente Confedilizia, intervenendo alla V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma.