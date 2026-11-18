“C’è la necessità di trovare un modo per abbassare i costi di tutto ciò che riguarda la casa. Uno dei grandi problemi è infatti che la casa costa tantissimo, soprattutto nelle situazioni metropolitane grandi. C’è poi il tema della flessibilità nella struttura dal punto di vista della progettazione”. Così Mario Abis, professore di Metodologia della ricerca sociale all’università Iulm di Milano e direttore Housing Evolution, alla V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma, dal titolo ‘Il valore della certezza. Semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’.