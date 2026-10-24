Bancali usati e nuovi
Italia

Vaccini: prevenzione da Pneumococco e Hpv tra i temi del 59esimo Congresso Siti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto

La prevenzione come bussola fondamentale della tutela collettiva, rafforzata dall’innovazione tecnologica, dalla genomica, dalla digital health e dall’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. Si è parlato anche di prevenzione concreta e strategie avanzate al 59esimo Congresso Siti della Società italiana di igiene, medicina preventiva e Sanità pubblica, ai magazzini del cotone del Porto Antico. Un accento particolare è stato messo sulla prevenzione delle malattie invasive da pneumococco e sull’efficacia della vaccinazione contro il Papillomavirus umano (Hpv), a vent’anni dalla sua introduzione.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Napoli, pronto soccorso chiuso da 3 anni: muore neonata respinta da ospedale

27 Dicembre 2023

Oggi è la notte delle stelle cadenti ma per le vederle meglio aspettare il 12 agosto

10 Agosto 2017

Giorni contati per il caldo record, ultima fiammata poi il ribaltone: il meteo

4 Settembre 2026

Sicilia da oggi isola sede internazionale confronto tra geometri su casa e patrimonio immobiliare

13 Ottobre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno