(Adnkronos) – “Abbiamo equipaggiato sei boschi italiani con dei sensori, i Tree Talker, che misurano ogni ora i parametri vitali degli alberi confrontando aree gestite dall’uomo e aree a libera evoluzione. Dopo due anni di monitoraggio e oltre 15mila ore di dati raccolti, emerge che le zone gestite crescono quasi tutte di più: fare spazio intorno alle piante tramite diradamenti migliora la loro capacità di trattenere l’acqua anziché perderla per evaporazione, aumentando la resistenza alla siccità e riducendo anche il rischio incendi”. Lo ha detto Giorgio Vacchiano, docente di Pianificazione Forestale presso l’Università degli Studi di Milano, intervenendo nel corso dell’evento ‘#Rigeneraboschi: i risultati del monitoraggio a due anni dall’avvio’, organizzato da Sorgenia a Milano.

“Non esiste però una ricetta universale e non tutte le gestioni sono uguali: in alcuni contesti molto caldi e secchi può essere premiante la non gestione, mentre spesso sono proprio i boschi del Nord a soffrire di più l’aridità estiva rispetto a quelli mediterranei. Il cambiamento climatico mette i boschi sotto pressione e non possiamo più gestirli in modo automatico: chiediamo agli alberi stessi di parlarci e, grazie a big data e intelligenza artificiale, possiamo capire quasi in tempo reale come aiutarli ad aiutarci”, ha aggiunto.

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