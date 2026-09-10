Usa, Trump rilancia: “500 dollari a un milione di americani truffati da Obamacare”

(Adnkronos) – Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che la sua amministrazione rimborserà complessivamente 500 milioni di dollari a circa un milione di americani che, secondo la Casa Bianca, avrebbero pagato più del dovuto per le assicurazioni sanitarie acquistate attraverso Healthcare.gov, il sito federale per la sottoscrizione delle polizze previste dall’Obamacare. Gli assegni, da 500 dollari ciascuno, saranno inviati a ottobre agli aventi diritto in 30 Stati che utilizzano Healthcare.gov. “La nostra amministrazione sta facendo la cosa giusta e restituisce i soldi alle persone che sono state ingiustamente truffate”, ha dichiarato Trump in un videomessaggio diffuso dalla Casa Bianca.

La platea individuata dall’amministrazione comprende principalmente persone che non ricevono sussidi per i premi assicurativi, in particolare quelle con un reddito superiore al 400% della soglia federale di povertà, ma anche alcuni cittadini con redditi inferiori che non hanno ricevuto gli aiuti. “La nostra amministrazione sta facendo la cosa giusta e restituisce i soldi alle persone che sono state ingiustamente truffate”, ha dichiarato Trump in un videomessaggio diffuso dalla Casa Bianca.

Secondo l’amministrazione, il rimborso riguarda le commissioni riscosse dal governo Biden dalle compagnie di assicurazione sanitaria e trasferite sui consumatori attraverso premi più elevati. Trump sostiene che tali premi abbiano superato quanto necessario per finanziare il funzionamento del mercato federale delle assicurazioni sanitarie.

La Casa Bianca sostiene quindi che una parte di quelle somme possa essere restituita agli assicurati. Nel documento ufficiale sull’iniziativa, l’amministrazione parla di “overcharges” legati alla gestione dell’Obamacare e presenta i pagamenti come un rimborso alle famiglie che avrebbero sostenuto quei costi.

Il provvedimento è distinto dalla proposta, annunciata ieri da Trump, di distribuire un dividendo di 5mila dollari a tutti gli adulti americani nel caso in cui i repubblicani conquistino sia la Camera sia il Senato nelle elezioni di midterm di novembre. “Se i repubblicani vincono, vincete con noi e ricevete 5.000 dollari”, ha detto Trump alla convention repubblicana di Dallas.

L’iniziativa è stata contestata dai democratici, che l’hanno definita “palesemente illegale” e difficilmente approvabile dal Congresso. Di diverso avviso Trump, secondo il quale il piano non richiede il via libera dei parlamentari: “Pensiamo di no”, ha risposto Trump in un’intervista alla Cbs.

Il Congresso ha tuttavia il potere di autorizzare la spesa dei fondi federali e, come riferisce la Cnn, non è chiaro su quali poteri esecutivi Trump intenda fare affidamento per finanziare e distribuire i pagamenti. Il presidente ha ribadito che il piano è realizzabile, senza precisare da dove arriverebbero le risorse, come verrebbe gestito il programma o come sarebbero controllate le spese.

Trump ha collegato l’iniziativa agli introiti derivanti dai dazi, sostenendo che gli Stati Uniti hanno incassato “trilioni di dollari” e che il piano rappresenterebbe una forte spinta per l’economia. Il presidente ha inoltre detto di voler vincolare l’utilizzo dei 5mila dollari alla spesa sul territorio statunitense.Secondo le stime riportate dai media americani, un pagamento da 5.000 dollari a tutti gli adulti potrebbe costare oltre un trilione di dollari.

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