Usa, Trump punge l’Europa: “Facevamo ridere, ora vogliono copiarci”

(Adnkronos) – “Eravamo uno scherzo di Paese, tutti ridevano di noi. Ora l’Europa vuole copiarci, tutti vogliono copiarci”. Lo ha dichiarato Donald Trump durante il comizio a Dayton, in Ohio, dove il presidente è sceso in campo a sostegno del senatore repubblicano Jon Husted e di Vivek Ramaswamy, candidato del Gop a governatore dello Stato, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre.

“Andate semplicemente a votare. Se lo farete, vinceremo e vinceremo alla grande”, ha affermato Trump. La tappa in Ohio rientra nel tour elettorale che dovrebbe portare il presidente in almeno 17 Stati prima del voto. Particolarmente combattuta la sfida per il Senato tra Husted, nominato al seggio lasciato libero da Jd Vance dopo la sua elezione a vicepresidente, e il democratico Sherrod Brown, in una delle corse che potrebbero risultare decisive per il controllo della Camera alta.

“Quando mi candido io, vinciamo. Ma per qualche ragione, quando non mi candido, vota il 44% di persone in meno. Quindi vi chiedo semplicemente di fare finta che mi stia candidando – ha detto – Se porterete la gente alle urne, vincerete e vinceremo alla grande”. Durante il comizio Trump ha espresso il suo sostegno anche Ramaswamy, ricordando ironicamente la loro sfida nelle primarie presidenziali repubblicane del 2024: “Era un tipo cattivo. Ma sapete una cosa? Era intelligente. Ama questo Stato e in realtà ha un grande cuore”.

Donald Trump ha inoltre replicato alle critiche di chi lo ha definito troppo “amichevole” con Xi Jinping, nel corso della visita a Washington del presidente cinese: “Non è bello andare d’accordo con i leader di grandi potenze nucleari?”, ha affermato, confermando la Cina come un ‘pericolo’ per l’economia americana. “Ci sono così tanti soldi da guadagnare per l’Ohio. Non possiamo semplicemente fermarli, altrimenti andranno in Cina”, ha dichiarato Trump, difendendo nuovamente la costruzione di nuovi data center durante il comizio elettorale a Vandalia, in Ohio. Secondo il presidente, gli Stati Uniti rischiano di perdere terreno proprio rispetto alla Cina nella corsa all’intelligenza artificiale senza le grandi infrastrutture necessarie a fornire la capacità di calcolo per sviluppare e utilizzare i sistemi di Ia. Trump ha inoltre assicurato che la sua amministrazione sta adottando “misure storiche per garantire che i data center delle Big Tech portino benefici alle comunità locali”.

Trump ha poi annunciato l’invio di assegni da 90 dollari a oltre 20 milioni di americani iscritti a Medicare, il programma sanitario pubblico rivolto principalmente agli over 65, per contribuire al pagamento dei premi della copertura sanitaria Part B: “Sono lieto di annunciare che la mia amministrazione inizierà immediatamente a inviare assegni da quasi 100 dollari a oltre 20 milioni di splendidi anziani”, ha scritto il presidente su Truth Social. I Centers for Medicare & Medicaid Services (Cms) hanno precisato che 20,8 milioni di persone avranno diritto al rimborso, finanziato attraverso il Medicare Improvement Fund. Alcuni beneficiari riceveranno i 90 dollari tramite accredito diretto all’inizio di ottobre, gli altri con un assegno del Tesoro entro la fine del mese, in entrambi i casi prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Si tratta dell’ultimo di una serie di pagamenti annunciati da Trump in vista del voto. Nei giorni scorsi il presidente ha fatto sapere che sono stati inviati assegni da 500 dollari a circa un milione di persone assicurate attraverso l’Affordable Care Act, la riforma sanitaria nota come Obamacare. Trump ha inoltre rilanciato la promessa di un “dividendo” da 5mila dollari per tutti i cittadini americani adulti nel caso in cui i repubblicani conquistino sia la Camera sia il Senato alle elezioni di novembre, una proposta sulla quale esponenti di entrambi i partiti hanno espresso dubbi e della quale non sono ancora stati chiariti finanziamento e modalità di attuazione.

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