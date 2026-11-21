(Adnkronos) – L’Fbi sta indagando su una presunta violazione del suo database del National Crime Information Center. Lo scrive la Cnn riportando quanto rivelato da due persone informate sull’indagine. La banca dati contiene tutte le informazioni condivise tra le forze dell’ordine federali, statali e locali. L’Fbi non ha voluto commentare. L’intrusione è la seconda violazione dopo il tentativo dello scorso settembre da parte di un gruppo chiamato ShinyHunters.

Anche il Dipartimento dell’Agricoltura Usa è finito nel mirino di attacchi informatici. Ne dà notizia la Nbc News, spiegando che al momento non è chiaro se vi sia un collegamento con quanto accaduto all’Fbi. Il Dipartimento ha informato i dipendenti che un sistema, utilizzato per i pagamenti agli agricoltori, è stato obiettivo di un attacco informatico, ha riferito nelle scorse ore Nbc citando due ex funzionari del Dipartimento stesso. Gli hacker potrebbero usare il sistema per accedere ad altre informazioni ancor più riservate.

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