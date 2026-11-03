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Usa, bambino muore di morbillo a New York: primo caso in 30 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Un bambino è morto a causa del morbillo nello stato di New York, il primo decesso per questa malattia in 30 anni. Lo ha reso noto la governatrice Kathy Hochul. Il bambino risiedeva nella contea di Lewis, nella parte settentrionale dello Stato, dove la malattia si è diffusa nell’ultimo mese.  

“Come madre e come nonna, non riesco a immaginare cosa stia passando questa famiglia”, ha dichiarato la Hochul, accusando l’amministrazione Trump di aver indebolito le campagne di vaccinazione negli Stati Uniti. Si tratta della più grave epidemia di morbillo degli ultimi decenni: quest’anno sono stati segnalati oltre 4.800 casi negli Stati Uniti, il numero più alto dal 1990. Solo a New York sono stati diagnosticati oltre 160 casi e la governatrice ha dichiarato lo stato di emergenza il mese scorso a causa della diffusione della malattia. Gli esperti sanitari attribuiscono l’epidemia principalmente al calo dei tassi di vaccinazione. 

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