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US Open, Popyrin rivela: “Per colpa del tennis mi sono rovinato il matrimonio…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Alexei Popyrin ‘depresso’ agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista australiano è impegnato nel secondo turno dello Slam americano, dopo aver vinto all’esordio con Grigor Dimitrov, ma il percorso fino a New York non è stato facile. 

“Dopo Wimbledon ero a pezzi. Temevo che non mi sarei goduto il mio matrimonio a causa del tennis e quando ho avuto quel pensiero per la prima volta ho detto ‘Ok, c’è decisamente qualcosa che non va. Devo prendermi del tempo e capire cosa’”, ha rivelato Popyrin direttamente dagli Stati Uniti. 

La cosa più difficile per lui è separare la sua carriera dalla vita personale: “Cerco di vedere questo momento pensando che è solo un viaggio e tutto ciò che devo fare è continuare a confidare nel percorso. Sto cercando di non associare i miei risultati alla persona che sono”. 

 

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