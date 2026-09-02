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Us Open, oggi Paolini-Stefanini al secondo turno – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna in campo agli Us Open. Oggi, mercoledì 2 settembre, l’azzurra affronta Lucrezia Stefanini in un derby italiano nel secondo turno a New York. La toscana, testa di serie numero 19, ha battuto la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del ranking Wta, al primo turno del singolare femminile. Stefanini ha invece superato Yastremska al debutto nello Slam americano. Si comincia alle 17. 

Dove vedere il match tra Paolini e Stefanini? Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

Il derby azzurro è il primo match sul Court 5. I precedenti tra le tenniste sono due, risalgono al 2014 e al 2021 e raccontano due successi di Paolini. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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