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US Open, oggi Berrettini-Navone: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo Matteo Berrettini. Oggi, mercoledì 2 settembre, il tennista azzurro sfida l’argentino Mariano Navone – in diretta tv e streaming – nel secondo turno degli US Open 2026. Berrettini arriva al match dopo la vittoria dell’esordio contro lo svizzero Stan Wawrinka, che ha battuto in tre set, mentre Navone è riuscito a eliminare Novak Djokovic in cinque set. 

 

La sfida tra Berrettini e Navone è in programma oggi, mercoledì 2 settembre, non prima delle ore 21.15. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Berrettini che conduce il parziale per 3-1. 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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