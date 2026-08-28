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Us Open, il tabellone preoccupa i tifosi di Alcaraz: “Sorteggio lo ha fatto Sinner?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz e un tabellone non semplicissimo. Gli Us Open 2026 vedranno il ritorno in campo del tennista spagnolo, scivolato a numero tre del mondo dopo l’infortunio al polso che lo ha costretto a restare ai box per quattro mesi. Il sorteggio di New York però non ha regalato un percorso semplice allo spagnolo, tanto che alcuni tifosi se ne sono ‘lamentati’ sui social. 

Alcaraz sfiderà al primo turno Safiullin, per poi incontrare uno tra Brooksby e Faria al secondo. Nel round successivo ci potrebbe essere il match contro Arnaldi o Walton, mentre agli ottavi potrebbe incrociare Bublik, Paul o Tirante, l’argentino che ha eliminato Djokovic a Cincinnati. Ai quarti di finale la potenziale sfida con Fils, trionfatore proprio nell’ultimo Masters 1000 americano, Shelton o Lehecka, mentre in semifinale arriverebbe la super sfida con Nole prima della possibile finale con Zverev. 

“È un tabellone della morte”, ha scritto un tifoso dello spagnolo su X, condividendo un pensiero piuttosto comune: “È un’autentia follia”. “Il percorso fa veramente paura”, “il sorteggio lo ha fatto Sinner?”, sono stati altri commenti, usando un po’ di ironia, di altri utenti. 

 

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