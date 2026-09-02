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US Open, ci sono Alcaraz e Berrettini: programma di oggi e dove vederli in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Oggi, mercoledì 2 settembre, continuano gli US Open 2026. L’ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo – in diretta tv e streaming. Spazio al secondo turno di Carlos Alcaraz, che se la vedrà con Jaime Faria, mentre l’azzurro Matteo Berrettini scenderà in campo contro l’argentino Mariano Navone, mattatore di Novak Djokovic. Derby italiano nel tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Ecco il programma completo della seconda giornata. 

 

ARTHUR ASHE STADIUM
 

Ore 17:30 – [3] J. Pegula – S. Kenin 

a seguire – [8] B. Shelton – H. Hurkacz 

Ore 1:00 – [1] A. Sabalenka – P. Iatcenko 

a seguire – J. Faria – [2] C. Alcaraz 

LOUIS ARMSTRONG STADIUM
 

Ore 17:00 – [7] D. Medvedev – S. Gorzny 

a seguire – [11] M. Kostyuk -S. Stephens 

Ore 1:00 – R. Sakamoto – [11] F. Tiafoe 

a seguire – L. Tararudee – [6] L. Noskova 

GRANDSTAND
 

Ore 17 – B. Nakashima [16] vs A. Michelsen 

a seguire – E. Navarro [26] vs C. McNally 

a seguire – D. Prizmic vs T. Paul [20] 

non prima delle 23 – E. Svitolina [9] vs M. Joint 

CAMPO 17
 

Ore 17 – T. Townsend vs T. Preston 

a seguire – R. Jodar [12] vs Y. Bu 

a seguire – K. Boulter vs K. Muchova [7] 

non prima delle 22:30- L. Harris vs S. Tsitsipas 

CAMPO 5
 

Ore 17 – J. Paolini [19] vs L. Stefanini 

a seguire – J. Choinski vs B. van de Zandschulp 

a seguire – J. Lehecka [18] vs T. Samuel 

CAMPO 6
 

Ore 17 – K. Pliskova vs D. Shnaider [15] 

a seguire – M. Giron vs I. Buse [32] 

a seguire – J. Duckworth vs Y. Wu 

CAMPO 7
 

Ore 17 – M. Sawangkaew vs L. Fernandez [31] 

a seguire – Z. Svajda vs D. Altmaier 

a seguire – X. Wang vs A. Kalinskaya [21] 

a seguire – A. Bublik [15] vs A. Mannarino 

CAMPO 10
 

Ore 17 – J. Munar vs A. Rinderknech [26] 

a seguire – F. Marozsan vs M. Zheng 

a seguire – O. Selekhmeteva vs K. Rakhimova 

a seguire – V. Vacherot [22] vs K. Majchrzak 

CAMPO 11
 

Ore 17 – D. Merida vs A. Rublev [23] 

a seguire – A. Guerrieri vs A. de Minaur [6] 

a seguire – K. Birrell vs E. Alexandrova [18] 

CAMPO 12
 

Ore 17 – D. Parry vs S. Cirstea [16] 

a seguire – T. Etcheverry [27] vs J. Fearnley 

a seguire – M. Berrettini vs M. Navone 

CAMPO 13
 

Ore 17 – A. Molcan vs B. Bonzi 

a seguire – D. Shapovalov vs L. Van Assche 

a seguire – A. Li [29] vs D. Vekic 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

sport

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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