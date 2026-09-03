US Open, Alcaraz perde un set e si sfoga: “Il servizio è una m***a”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz furioso agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista spagnolo ha superato il secondo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica, battendo Jaime Faria in rimonta in quattro set. Proprio il primo parziale, perso con il punteggio di 6-4, ha fatto perdere la testa ad Alcaraz, che si è iniziato a lamentare con il proprio angolo.

Al centro della discussione, il servizio dello spagnolo che, almeno secondo lui, non stava funzionando a dovere: “Il mio servizio è una m***a”, è stato il suo caustico commento, ripreso dalle telecamere americane, dopo l’ennesimo punto perso.

Nonostante le difficoltà iniziali, Alcaraz è poi riuscito a rimettersi in carreggiata, facendo funzionare a dovere il suo servizio, e prendendosi partita e qualificazione, con i tre set successivi che sono terminati 6-0, 6-3, 6-2.

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