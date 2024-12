Uomini e Donne, Martina arriva a Napoli da Ciro ma arriva la triste scoperta: “Ha un’altra”

Martina negli ultimi tempi si è lasciata andare sia con Ciro che con Gianmarco, ora è stata vista a Napoli, ma la scoperta potrebbe deluderla.

Martina De Ioannon è ormai arrivata a quella fase del trono di Uomini e Donne in cui ha deciso di concentrare la sua attenzione solo su due corteggiatori: Ciro e Gianmarco. Adesso pare che sia stata a Napoli e potrebbe esserci una scoperta sul corteggiatore partenopeo che potrebbe essere una grande delusione.

Il trono di Martina alla fine sta molto appassionando il pubblico, la vicinanza prima a Ciro e poi a Gianmarco sta tenendo tutti sulle spine. Eppure la ragazza ancora non si sente pronta a scegliere e adesso il possibile segreto del corteggiatore napoletano potrebbe cambiare tutto.

Martina arriva a Napoli ma Ciro nasconde qualcosa

A riportare un retroscena che se fosse vero potrebbe cambiare tutto nel trono di Martina De Ioannon è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha condiviso una segnalazione sulla ragazza romana che sarebbe stata vista a Napoli con un’amica e il fratello.

L’ipotesi è che possa aver fatto una sorpresa a Ciro, ma nella segnalazione successiva emerge una verità sul ragazzo che se fosse vera sarebbe una grande delusione per la tronista romana. “Peccato che in cuor suo lui abbia un’altra“. Parole che se fossero vere, vorrebbe dire che Ciro in realtà avrebbe interesse per un’altra ragazzo o potrebbe essere ancora legato a una storia passata.

La cosa, se dovesse essere confermata e scoperta poi da Martina, sarebbe una grande delusione per la tronista che comunque si è molto lasciata andare con lui, a tal punto che in tanti credono sarà lui la scelta. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma, non è detto però che la segnalazione non venga fuori in una delle prossime puntate di Uomini e Donne mettendo non poco in crisi la tronista. Se così fosse si dovrà capire quali spiegazioni darà Ciro e cosa racconterà a riguardo, è giusto dire che non sempre le segnalazioni sono vere.

Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà, dall’altro lato c’è comunque Gianmarco cui la giovane sembra essere molto interessata. Bisognerà capire se si avvicinerà di più a lui e quindi la scelta sarebbe comunque il corteggiatore romano o se ci sarà qualche colpo di scena.