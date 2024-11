Uomini e Donne, Mario Cusitore in difficoltà in puntata: Tina Cipollari lo aiuta, il gesto in studio spiazza

Momento epico a Uomini e Donne quanto Tina Cipollari per la prima volta ha soccorso Mario Cusitore, è accaduto l’impensabile.

Nessuno se lo sarebbe aspettato e invece è accaduto davvero, nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 26 novembre abbiamo visto per la prima volta Tina Cipollari aiutare Mario Cusitore. Il cavaliere era in evidente difficoltà con una pretendente e alla fine a farle capire come stavano le cose ci ha pensato l’opinionista.

E’ la prima volta che vediamo cavaliere e opinionista remare verso la stessa direzione, una cosa talmente inaspettata che ha spiazzato il pubblico. Mario non sapeva più come svincolarsi da una situazione che stava diventando imbarazzante e Tina “ci ha messo una pezza”.

Cosa è accaduto nella puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 26 novembre

Mario Cusitore è tornato al centro dello studio per conoscere una pretendente, la scorsa puntata ne aveva rifiutate tre e anche questa volta Olfa – la ragazza scesa per lui a Uomini e Donne – non l’ha convinto. La ragazza, però, sembra che non abbia voluto accettare il no facilmente. Così ha iniziato a parlare con il cavaliere dicendogli che non dovrebbe basarsi solo sull’aspetto fisico.

Gianni Sperti ha ironizzato dicendole che forse non aveva visto le ultime puntate di Uomini e Donne altrimenti avrebbe saputo che Mario si baserebbe solo su quello. Così Olfa ha insistito, dicendo al cavaliere che non può esserci solo l’aspetto fisico, Cusitore allora le ha detto che in così poco tempo lui nota o l’aspetto fisico o comunque una chimica che non è scattata con lei. La pretendente non si è data per vinta e ha insistito, dicendogli che la chimica spesso nasce dopo e poi gli ha proposto di ballare.

Ma Mario le ha detto che era inutile, quando lei gli ha domandato: “Se mi avessi incontrato in discoteca non mi avresti offerto da bere?“. Lui senza mezzi termini ha risposto: “No“. Olfa ha insistito sul ballo, dicendo che sarebbe stato un momento di intimità per capirsi meglio e confrontarsi con più vicinanza, ma il cavaliere le ha ribadito che non voleva ballare. Così a un certo punto è intervenuta Tina Cipollari, che per la prima volta da quando Mario fa parte del programma, sembra avergli dato una mano.

L’opinionista ha cercato di far capire a Olfa che un ballo sarebbe stato del tutto inutile, considerato che il cavaliere le ha detto più volte che non gli piace. La ragazza, alla fine, ha dovuto accettare il no e Maria De Filippi l’ha salutata.