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Giovanni Grazioso ha abbandonato il trono di Uomini e Donne. “Non sto bene con me stesso, faccio fatica. Voglio andare al lavoro, voglio stare da solo. Voglio riprendere le mie vecchie abitudini e voglio solo essere me stesso”. L’ex tronista ha chiesto scusa: “Volevo chiedere scusa a chi ha creduto in me perché questo era un sogno che io avevo sin da bambino e ora lo sto abbandonando. Sicuramente un giorno lo rimpiangerò”, ha detto l’ex volto di Temptation Island rammaricato per la scelta presa, ma consapevole che sia quella giusta: “Io so la persona che sono e qui la gente mi valuta per una persona che in realtà non sono”.

Il discorso di addio è stato approvato dall’opinionista Tina Cipollari, che ha apprezzato l’onestà: “Meriti un applauso e credo che possa capitare”.

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