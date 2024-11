Uomini e Donne, finisce malissimo tra Gemma e Fabio: lui lascia lo studio, scoppia il caos

A Uomini e Donne sembra essere finita molto male la relazione tra Gemma Galgani e Fabio. Ma per quale motivo? Arriva la segnalazione choc.

Sembrava essere finalmente arrivato il lieto fine per Gemma Galgani. La superstar del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, è rimasta in trasmissione per tanti anni, senza mai trovare il suo principe azzurro. Avevamo creduto che lo avesse trovato anni fa, quando si innamorò del fascinosi “Gabbiano” Giorgio Manetti. E invece anche quella storia è finita bruscamente dopo l’idillio iniziale.

In quest’ultima edizione dello show, la Galgani sembrava davvero aver trovato l’amore della sua vita con cui dire addio per sempre a Maria e allo studio che l’ha resa famosa. Con Fabio è subito scattata la scintilla, tra i due sembrava esserci un interesse puro e sincero. Qualcosa di davvero unico, che non ha potuto non emozionare i fan di lunga data di Gemma. E invece nelle ultime ore è emersa un’anticipazione scioccante (fatta dal come sempre informatissimo Lorenzo Pugnaloni) sulla presunta fine del rapporto tra i due. Ma cosa è successo in studio?

Tra Gemma e Fabio è tutto finito? La segnalazione devastante su di lui

Stando a quanto rivelato in anteprima da Pugnaloni, Fabio abrebbe lasciato lo studio nel’ultima registrazione dopo che Gemma ha rivelato di essere stata informata dell’esistenza di un’altra donna, in Spagna, nella vita di Fabio. Un sospetto che pare abbia dato molto fastido al corteggiatore, che infatti si è allontanato, intimando a Gemma di non mettere il naso nella sua vita. Insomma, non avrebbe nemmeno smentito la ‘soffiata’.

Pare che la Galgani lo abbia seguito fuori dallo studio per chiarire, ma i due non sarebbero più tornati per il resto della puntata. Non si sa se i due abbiano chiarito lontano dalle telecamere, quel che è certo è che la notizia bomba avrà senza dubbio scatenato il putiferio in studio. E chissà come avrà reagito l’acerrima nemica di Gemma, Tina Cipollari, di fronte alla news mozzafiato.

Nel frattempo, sono arrivati nuovi corteggiatori per Barbara De Santi, mentre Diego avrebbe avuto un incontro intimo con Sabrina, pur uscnedo anche con Cristina. Dopo essere venute a conoscenza della cosa, entrambe le donne avrebbero deciso di mettere fine al corteggiamento. Insomma, pare che nella prissima puntata del dating show ne vedremo davvero delle belle. Ci saranno altri colpi di scena?