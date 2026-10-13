Università, domani torna a Roma Tor Vergata il Career Day ‘Campus&Leaders&Talents’

(Adnkronos) – Domani l’Ateneo Roma Tor Vergata apre le porte al confronto diretto con il mondo del lavoro. Dalle 10 alle 17 il piazzale del Rettorato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (via Salamanca 20) diventa il punto di incontro tra le competenze maturate durante gli studi e le aziende che le cercano, con il Career Day ‘Campus&Leaders&Talents’. Nessun filtro e nessuna candidatura impersonale, si legge in una nota, da diciannove anni Campus&Leaders&Talents permette a studentesse, studenti, laureate e laureati di tutte le Facoltà di parlare direttamente con chi seleziona il personale. Nelle edizioni svolte finora, l’iniziativa ha coinvolto quasi 20.000 studentesse, studenti, laureate e laureati e 550 aziende. Oltre 50 le realtà presenti in questa edizione, tra cui Alfasigma, Amazon, Banca d’Italia, Birra Peroni, Elica, Gruppo Oniverse, Italo, Mapei e PagoPA.

La presenza di aziende così diverse allarga il campo delle possibilità. Tecnologia, finanza, energia, trasporti, consulenza, industria: uno stesso percorso di studi può incontrare esigenze differenti. E il lavoro svolto da un’azienda può essere meno distante dalla propria formazione di quanto suggerisca, a prima vista, il nome del settore in cui opera. Passare da uno stand all’altro significa anche mettere alla prova le idee che si hanno sul proprio futuro professionale. Per chi è ancora all’università, il Career Day offre la possibilità di conoscere queste realtà mentre il percorso di studi è in corso. Si possono ascoltare i referenti delle aziende, approfondire i ruoli, comprendere quali competenze cercano. Chi si è già laureato può invece presentare la propria esperienza e confrontarsi sulle opportunità disponibili. In entrambi i casi, l’incontro diretto dà un contenuto più preciso a parole spesso generiche come ‘sbocchi professionali’ e ‘richieste del mercato’. La giornata dà spazio sia al dialogo informale sia alla selezione sul campo. Negli stand allestiti nel piazzale sarà possibile conoscere da vicino le aziende e le loro attività; un’area riservata ospiterà i colloqui individuali. Il curriculum accompagna la conversazione, ma non la esaurisce: c’è spazio per spiegare interessi, capacità e scelte che un elenco di titoli ed esperienze racconta solo in parte.

L’incontro di domani rientra nelle isi inserisce nell’ambito delle iniziative promosse attrverso il Career Center di Roma Tor Vergata (https://uniroma2.jobteaser.com/). Sul portale, studentesse, studenti, laureate e laureati possono creare un profilo, caricare il curriculum e consultare opportunità di tirocinio, stage e lavoro, anche all’estero. Il Career Day trasforma quel contatto digitale in un incontro in presenza nel piazzale dell’Ateneo: persone e aziende possono finalmente incontrarsi e confrontarsi. E’ arrivato il momento di scegliere il futuro: porta il tuo talento dove può farsi conoscere. Per partecipare è necessario iscriversi dalla pagina del Career Day sul portale dell’Ateneo. Chi non è ancora registrato al Career Center di Roma Tor Vergata dovrà prima completare la registrazione gratuita a placement@uniroma2.it

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