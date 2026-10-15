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Università: a Tor Vergata oltre 50 aziende presenti al Career Day per incontrare studenti e laureati

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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Si è svolta all’Università di Roma Tor Vergata la 19esima edizione di Campus&Leaders&Talents, il Career Day dedicato all’incontro tra giovani e mondo del lavoro. A partecipare alla giornata, organizzata nel Piazzale del Rettorato, ben 56 aziende. L’iniziativa, come ogni anno, ha offerto a studenti e laureati l’opportunità di conoscere le imprese e le competenze richieste dal mercato. In programma ci sono stati incontri diretti con i referenti aziendali e colloqui individuali per presentare il proprio curriculum e approfondire le opportunità professionali.

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