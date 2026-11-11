Una pila di 3 metri con le domande dei giovani sul sesso, a Milano l’installazione di Medici del mondo

(Adnkronos) – Le domande dei ragazzi sulla salute sessuale sono tante da comporre una pila alta più di 3 metri. Medici del mondo la porta a Milano, in Galleria del Corso, lanciando la campagna ‘The Unanswered Questions’. Un’installazione fatta di quaderni, fogli e post-it che portano scritti i dubbi dei giovani: interrogativi come “Posso avere un’infezione senza sintomi?”, “La pillola protegge anche dalle infezioni?”, “Come posso chiedere di usare il preservativo senza sembrare esagerata?”, “Se ho detto sì all’inizio, posso cambiare idea?”, “A chi posso fare una domanda senza sentirmi giudicare?”, ai quali i visitatori della montagna di carta, inaugurata l’11 novembre e aperta al pubblico fino alle 14.30 del 12, potranno aggiungere i propri. Durante le due giornate, il personale sanitario di Medici del mondo è disponibile per rispondere a chi vorrà confidarsi.

La campagna – spiegano i promotori – punta a riportare al centro del dibattito pubblico le domande dei giovani e la necessità di un’educazione sessuo-affettiva accessibile a tutti. L’urgenza emerge chiaramente dall’indagine Ipsos Doxa per Medici del mondo, condotta su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 16 e i 25 anni: il 71% ritiene che la scuola debba occuparsi di educazione sessuale e affettiva, e il 56% vorrebbe che fosse obbligatoria. Eppure il 50% cerca informazioni su Google, il 27% utilizza piattaforme di intelligenza artificiale e per il 31% la pornografia è l’unica fonte di apprendimento sul sesso. Inoltre, il 72% mostra convinzioni errate sulle modalità di trasmissione delle Ist, le infezioni sessualmente trasmesse. “Ragazzi e ragazze non stanno chiedendo meno scuola, stanno chiedendo più scuola. E soprattutto stanno chiedendo di poter fare domande e ricevere risposte corrette, scientificamente fondate e libere dal giudizio. Le domande dei giovani sono già qui. La politica deve decidere se ascoltarle o lasciarle senza risposta”, ha dichiarato Elisa Visconti, direttrice di Medici del mondo Italia, intervenuta a presentare l’iniziativa insieme al personale sanitario dell’organizzazione e agli Studenti Indipendenti dell’università Statale di Milano che hanno raccontato le loro esperienze.

La campagna continuerà online, per offrire uno spazio in cui porre interrogativi e trovare informazioni sui temi della sessualità, delle relazioni e della salute sessuale e riproduttiva, chiedendo alle istituzioni “un impegno concreto per un’educazione sessuo-affettiva strutturata, continuativa e accessibile a tutti”. Lo sviluppo e la realizzazione dell’installazione – si legge in una nota – sono stati curati da Casta Diva Group e dai team di agenZy e Akita Film, che hanno seguito rispettivamente la parte di social amplification e il progetto esecutivo nel suo complesso, con Debora Magnavacca in qualità di Executive Producer e Diana Passoni come Producer. La costruzione della struttura è stata affidata allo scenografo Max Zucca.

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