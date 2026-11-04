Un rogo fantasma e una missione segreta: a Lanuvio la storia si gioca sullo smartphone

Scoprire Lanuvio attraverso una missione segreta, risolvendo enigmi e incontrando personaggi storici e mitologici in realtà aumentata. È l’esperienza proposta da “Custodi della Storia”, l’applicazione che trasforma il borgo in un’escape room urbana. La presentazione ufficiale è in programma sabato 7 novembre 2026, alle ore 16:30, nelle Segrete di Palazzo Colonna.

Realizzato con il contributo della Regione Lazio e promosso in collaborazione con il Comune e il Museo Diffuso di Lanuvio, il progetto è ideato e sviluppato da Larp Studio. Alla stesura della sceneggiatura hanno contribuito anche due collaboratrici del Museo Diffuso. L’app integra dinamiche di gioco, geolocalizzazione, realtà aumentata e narrazione interattiva per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio locale.

I partecipanti vestiranno i panni di agenti speciali dell’agenzia segreta “Lighthouse”, chiamati a indagare su un misterioso rogo fantasma che, nella finzione del gioco, sta divorando Villa Sforza Cesarini. Da qui partirà un itinerario attraverso alcuni dei luoghi più rappresentativi della città: la Torre di Porta Romana, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, Palazzo Colonna, la Fontana degli Scogli e il Santuario di Giunone Sospita.

Smartphone alla mano, i giocatori affronteranno enigmi, scavi virtuali e prove interattive, incontrando anche la dea Giunone Sospita in realtà aumentata. L’obiettivo sarà salvare la città e ripristinare l’ordine, scoprendo lungo il cammino storie, leggende e testimonianze del territorio.

“Valorizzare un centro storico significa anche creare nuove ragioni per attraversarlo, fermarsi nelle sue piazze, scoprire luoghi che spesso restano ai margini dei percorsi turistici tradizionali”, ha dichiarato il sindaco Andrea Volpi. “Con Custodi della Storia abbiamo voluto mettere in relazione queste ricchezze, costruendo un’esperienza capace di restituire una visione complessiva della nostra città”. Un’iniziativa pensata per promuovere Lanuvio come destinazione culturale e creare nuove occasioni di incontro tra visitatori, patrimonio storico e vita del centro cittadino.

Il direttore del Museo Diffuso, Luca Attenni, ha evidenziato il valore della riscoperta dei racconti meno conosciuti: “La storia di una città non è fatta soltanto di grandi monumenti e avvenimenti celebri. È anche nelle biografie di personaggi dimenticati, nei dettagli di un edificio, nelle tradizioni che si sono tramandate per secoli”. Attenni ha sottolineato anche le potenzialità educative dell’app: “Ci piace soprattutto l’idea che la conoscenza non venga semplicemente trasmessa, ma conquistata attraverso l’esplorazione, le domande e la partecipazione attiva. Un approccio che può avere un valore particolare anche per le scuole e per le attività educative”.

“Custodi della Storia” si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico di Lanuvio, utilizzando strumenti e linguaggi capaci di coinvolgere anche le nuove generazioni. La visita diventa così un’avventura da vivere in prima persona, nella quale la tecnologia invita a esplorare il borgo e a conoscerne più da vicino la memoria.