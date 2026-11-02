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Ufficiale, l’Udinese esonera Kosta Runjaic

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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UDINE (ITALPRESS) – La sconfitta di sabato contro la Roma per 5-2 resterà l’ultima partita di Kosta Runjaic come allenatore dell’Udinese. Il tecnico, si legge in una nota del club, è stato “sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Malecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”.
Un punto nelle ultime 8 gare dopo un avvio incoraggiante (pari col Como e vittoria a Monza) il bilancio che ha condannato all’esonero il 55enne tecnico tedesco, arrivato nell’estate 2022 dopo l’esperienza al Legia Varsavia e che durante la sua permanenza in Friuli ha raccolto un 12esimo e un decimo posto. Il favorito per sostituirlo è Paolo Zanetti, che in A ha già allenato Venezia, Empoli e Verona. Proprio i lagunari sono i prossimi avversari dell’Udinese, venerdì al Penzo nell’anticipo dell’undicesima giornata.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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