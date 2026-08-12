Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ufficiale la cessione di Lukaku dal Napoli al Fenerbahçe

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Ora è ufficiale Romelu Lukaku lascia il Napoli per approdare a titolo definitivo al club turco del Fenerbahçe. Lo ha annunciato la società azzurra con una nota sul proprio sito web. “La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 14 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!”. Il 33enne belga lascia gli azzurri dopo due stagioni e due titoli vinti: scudetto e supercoppa italiana.
 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Sanremo 2024, Ricchi e Poveri: “Non ci aspettiamo niente, ci mettiamo in gioco”

7 Febbraio 2024

Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut: Hezbollah nel mirino

1 Giugno 2026

Cina, il Primo Maggio aumentate del 55,6% le ricariche elettriche in autostrada

4 Maggio 2026

A Wimbledon Sonego batte Diallo e vola al terzo turno

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno