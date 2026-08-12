Ufficiale la cessione di Lukaku dal Napoli al Fenerbahçe

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Ora è ufficiale Romelu Lukaku lascia il Napoli per approdare a titolo definitivo al club turco del Fenerbahçe. Lo ha annunciato la società azzurra con una nota sul proprio sito web. “La SSC Napoli comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Romelu Lukaku Bolingoli al Fenerbahçe Spor Kulübü. Il 31 agosto 2024 Romelu fa il suo esordio in maglia azzurra, andando subito a segno nella vittoria in rimonta contro il Parma al Maradona. Ha collezionato 45 presenze, mettendo a referto 14 reti, tra cui quella indimenticabile nel match del quarto scudetto contro il Cagliari, al termine di una poderosa progressione. Con il Napoli ha vinto un campionato e la Supercoppa Italiana. In bocca al lupo, Big Rom!”. Il 33enne belga lascia gli azzurri dopo due stagioni e due titoli vinti: scudetto e supercoppa italiana.



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