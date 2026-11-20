(Adnkronos) – “E’ un passo verso una relazione più collaborativa e costruttiva che fa bene a entrambe le parti”. Ad affermarlo all’Adnkronos è David Gauke, già ministro della Giustizia nei governi conservatori, commentando a caldo quanto è stato raggiunto in occasione del vertice post-Brexit di Bruxelles che si è svolto nella giornata di oggi. Mentre il premier laburista Andy Burnham celebra “un nuovo decennio di speranza” e la ricostruzione dei ponti tagliati anni fa, l’ex esponente Tory invita al realismo: “Sosteniamo ogni misura che rafforzi la nostra economia eliminando le barriere e gli attriti commerciali, ma bisogna mettere sul tavolo i compromessi, spiegare con onestà e trasparenza i pro e i contro di ogni scelta, senza vendere queste intese come una panacea per tutti i nostri problemi economici”, spiega Gauke commentando il pacchetto siglato con i vertici europei.

Il piatto forte dell’intesa riguarda i controlli alimentari e fitosanitari (Sps), destinati a sparire dal primo marzo 2028. Secondo Downing Street, l’intero pacchetto porterà nelle casse britanniche oltre cinque miliardi di sterline l’anno, spingendo il Pil dello 0,5%. C’è però una contropartita politica che, l’ex ministro, giudica “pesante”: Londra ha accettato l’allineamento dinamico, impegnandosi a recepire anche in futuro le normative europee per evitare il ritorno delle dogane. “Accettare le regole europee senza poterle decidere può funzionare in quei settori dove c’è poca divergenza e dove i nostri produttori devono comunque rispettare gli standard del mercato unico per esportare. Alla lunga, però, per un Paese come il Regno Unito resta francamente preferibile sedersi al tavolo e avere voce in capitolo sulle norme piuttosto che limitarsi a subirle”.

Quanto alle minacce dei Tories di stracciare l’accordo in caso di ritorno al potere, Gauke taglia corto: “La Brexit non ha funzionato su molti fronti, compreso quello agricolo con gravi danni per i nostri imprenditori e lavoratori; se un’intesa allevia quelle difficoltà, dubito che chiunque voglia riconquistare i collegi rurali abbia davvero interesse a rimetterla in discussione”.

Resta aperto anche un altro nodo: Italia, Spagna e Lussemburgo hanno spinto fino all’ultimo perché i giovani europei paghino le stesse rette universitarie degli studenti britannici, tetto massimo intorno alle diecimila sterline l’anno, contro le decine di migliaia di euro attuali, ma Londra per ora offre solo uno sconto parziale. Sei mesi di tempo per trovare la quadra altrimenti potrebbero esserci ripercussioni sugli altri dossier. E’ su questo crinale che Gauke richiama la politica britannica alla responsabilità.

“Abbiamo tutti da perdere se trasformiamo l’Europa in uno scontro politico perché tantissimi elettori moderati vogliono legami più stretti. Andy Burnham di questo ne è consapevole: non si costruirà mai un consenso solido e duraturo nel Paese senza il sostegno congiunto del centrosinistra e del centrodestra”, sottolinea.

Un passaggio decisivo anche per l’orizzonte più lungo. Pur escludendo svolte immediate, l’ex ministro non chiude affatto a un rientro pieno nell’Ue attorno al 2030: “E’ un’opzione che deve restare sul tavolo: dipenderà da come evolverà la politica a Londra e a Bruxelles, ma se si costruirà una vasta maggioranza favorevole nel Paese non si può escludere che si lavori per annullare del tutto la Brexit”. (di Alessandro Allocca)

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