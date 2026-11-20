(Adnkronos) – Unione europea e Regno Unito hanno pubblicato il testo dell’accordo raggiunto nell’ambito del secondo vertice bilaterale, volto ad approfondire la relazione e consolidare il rapporto sulla scia del rilancio delle relazioni post Brexit. Come da attese, le due parti hanno raggiunto accordi sugli standard sanitari e fitosanitari per semplificare il commercio, sul collegamento dei rispettivi mercati delle emissioni e su uno schema di mobilità giovanile (Youth Experience Scheme, o Yes).

Quest’ultima intesa “consentirà a 100.000 giovani, rispettivamente dall’Ue e dal Regno Unito, di risiedere per un massimo di tre anni per svolgere attività come lavoro, studi, au pair, volontariato o semplicemente viaggiare, in conformità con i nostri rispettivi quadri giuridici”, si legge nella dichiarazione. Le parti propongono di applicarla “entro il 2028” e adoperarsi affinché le opportunità previste dal programma siano disponibili al più tardi da gennaio 2030.

Nel corso della mattinata il tema delle rette universitarie è emerso come il principale punto di frizione nei negoziati: Bruxelles spinge affinché Londra equipari quelle degli studenti Ue a quelle riservate ai britannici, incontrando resistenza. Pertanto, le due parti lavoreranno a un accordo integrativo, si legge nella dichiarazione: l’impegno è di concludere i negoziati “entro sei mesi dalla data del vertice”, ossia oggi.

“È un piacere essere con voi oggi per concludere questo accordo storico”, ha dichiarato il premier britannico Andy Burnham rivolgendosi alla delegazione Ue. “C’è moltissimo da celebrare oggi”, ha osservato, aggiungendo che le due parti stanno “lavorando insieme, in un mondo che cambia intorno a noi, per riavvicinarci e, così facendo, renderci più forti, sia per quanto riguarda le nostre economie che la nostra sicurezza. Ed è un piacere. Parlo a nome di tutti da questo lato del tavolo”.

“Oggi tracciamo una linea su un decennio alla deriva e di divisione, riconnettendoci con vecchi amici, costruendo una relazione molto più costruttiva con i nostri vicini più prossimi e il nostro mercato più grande. Penso che i cittadini in tutta la Gran Bretagna possano ora guardare avanti a un decennio migliore e più pieno di speranza”, ha detto Burnham. “Sono passati dieci anni dalla Brexit, ma penso che possiamo tutti dire con sicurezza che questo è un buon giorno per la Gran Bretagna ed è un buon giorno per l’Europa”, ha sottolineato, aggiungendo che l’accordo raggiunto tra le due parti “è vantaggioso per entrambi ed è in sintonia con l’opinione pubblica nel Regno Unito”.

“Le persone vedono che lo status quo non funziona, non è abbastanza buono per la Gran Bretagna. Tre quarti delle persone affermano di essere favorevoli a legami più stretti con l’Europa secondo i sondaggi più recenti. E questo perché abbiamo vissuto un decennio alla deriva, troppe divisioni, bassa crescita economica e prezzi più alti nei negozi. Vogliono un accordo migliore rispetto alla hard Brexit che ci siamo ritrovati, e oggi, insieme, abbiamo realizzato quell’accordo migliore”, ha concluso.

Come rileva la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice, Ue e Regno Unito stanno lavorando per approfondire ulteriormente la relazione oltre agli ambiti dei tre accordi principali su commercio, emissioni e giovani. Per esempio, sta “proseguendo il lavoro” verso la partecipazione di Londra al mercato Ue dell’elettricità, anche per ridurre le rispettive dipendenze dai combustibili fossili sull’onda dell’elettrificazione delle economie.

Le due parti stanno anche “istituendo un dialogo sulla sicurezza economica” per cooperare sulla protezione delle tecnologie chiave e le catene di approvvigionamento critiche, e lanciando un partenariato digitale per sfruttare l'”enorme potenziale per innovare insieme”, ha detto von der Leyen. “Basti pensare all’intero spettro dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie quantistiche o della connettività sicura. Vogliamo che i nostri ricercatori, i nostri innovatori e le nostre imprese sfruttino al massimo queste opportunità”, anche sfruttando la presidenza del G20 che l’anno prossimo andrà al Regno Unito per “promuovere un’Ia sicura e responsabile per salvaguardare le nostre società e le nostre economie”.

Infine, Londra e Bruxelles stanno “rafforzando la nostra sicurezza condivisa”, ha aggiunto la presidente dell’esecutivo Ue, ricordando che solo ieri le due parti si sono incontrate a Berlino nell’ambito della riunione della Coalizione dei Volenterosi in difesa dell’Ucraina. “Porremo fine alla guerra di aggressione della Russia solo con l’unità e la forza, e dopo la guerra preserveremo la pace solo con l’unità e la forza dell’Europa. Ma se gli ultimi cinque anni hanno dimostrato qualcosa, è proprio l’unità e la forza dell’Europa”, ha sottolineato.

Nel pratico, le due parti lavoreranno “più strettamente” sulle capacità di difesa e sulla mobilità militare, nonché la protezione delle infrastrutture critiche, e verso la partecipazione del Regno Unito alle missioni Ue di protezione civile. Prevista anche una cooperazione più profonda contro le minacce ibride, gli attacchi informatici e le ingerenze straniere. “Le nostre democrazie dipendono da questo”, ha osservato von der Leyen.

Infine, Ue e Regno Unito vogliono combattere insieme l’immigrazione illegale. “Abbiamo il nostro Piano d’azione per la Manica, sviluppato in stretta collaborazione con i nostri amici britannici, che ci fornirà una base chiara per un’azione congiunta. Ed è per questo che abbiamo concordato di istituire un nuovo dialogo strutturato sulla migrazione. Ci aiuterà ad agire insieme lungo l’intera rotta migratoria. In definitiva, ciò impedirà traversate pericolose e salverà vite umane”, ha spiegato.

In chiusura, ha riassunto la leader dell’esecutivo Ue, sono i cittadini a essere al centro del partenariato: “Vogliamo offrire loro nuove opportunità e maggiore fiducia nel futuro. Abbiamo già realizzato moltissimo insieme. E come partner, alleati e amici, abbiamo ogni ragione per essere ambiziosi riguardo a ciò che verrà”.

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