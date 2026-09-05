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Udine, non accetta la fine della relazione e uccide il fratello della ex: è caccia all’uomo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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(Adnkronos) – È caccia all’uomo a Udine e provincia dopo l’omicidio, avvenuto ieri sera, nel quartiere di Sant’Osvaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L’aggressore è fuggito subito dopo il delitto e da allora i carabinieri hanno attivato posti di blocco in città e nell’intera provincia, mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire gli spostamenti del ricercato. 

Secondo quanto emerso il 32enne non aveva accettato la fine della relazione con la sorella della vittima. Una tensione che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver alimentato la spirale di violenza culminata nell’omicidio. Ora l’uomo è in fuga e le ricerche proseguono senza sosta. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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