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Udine, morto l’uomo colpito con cacciavite: si cerca l’aggressore

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
È morto l’uomo finito in rianimazione perché aggredito a colpi di cacciavite a Udine oggi, venerdì 4 settembre: le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando l’aggressore. 

A quanto si apprende i due si conoscevano e la vittima sarebbe stata colpita dopo una lite. L’aggressore è fuggito subito dopo l’accaduto e proseguono le ricerche per rintracciarlo.  

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