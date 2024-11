U&D, Brando e Raffaella di nuovo insieme: la foto dolcissima diventa virale

Buone nuove per i fan di Uomini e Donne. Pare che Brando e Raffaella siano tornati insieme dopo mille peripezie.

Per molti è stata una delle coppie (se non LA coppia) più bella della storia di Uomini e Donne, poi la loro rottura improvvisa aveva spezzato il cuore di tutti i fan. Brando e Raffaella hanno emozionato tutti durante la loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi: belli, innamorati, carismatici. Tutti (o quasi) facevano il tifo per loro.

In realtà, durante il programma Brando si è dimostrato in un primo momento molto indeciso tra la bella Raffaella e Beatriz, l’altra corteggiatrice. Ma alla fine l’evidente feeling con la giovane napoletana ha avuto la meglio e per diverso tempo i due sono rimasti sempre insieme, condividendo le gioie della vita quotidiana (insieme al dolce cagnolino di lui).

Poi, all’improvviso, la coppia è scoppiata. Non è mai stato chiarito il motivo alla base della rottura, ma sul web si diceva che le tante amicizie femminili di Brando avessero fatto ingelosire Raffaella. Altri, invece, avevano addirittura ipotizzato un possibile riavvicinamento di Brando a Beatriz. Si tratta, chiaramente, di congetture dei fan. Quel che è certo è che per entrambi la rottura è stata molto traumatica. Ma cosa è successo dopo?

Brando e Raffaella di nuovo insieme: la gioia dei fan

Dopo la rottura pare che Brando abbia fatto davvero di tutto per riavvicinare Raffaella a sé. Sarebbe addirittura andato a Napoli per convincerla a tornare insieme. In un primo momento sembrava non avesse avuto successo, invece nelle ultime ore i due sono stati pizzicati insieme prima da Zara (sempre a Napoli) e poi in un bar.

Proprio in questa occasione sono stati fotografati e l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato la prima foto in cui li si vede chiaramente l’uno di fianco all’altra. Nella foto in questione, i due sono intenti a sorseggiare le loro bevande mentre Raffaella guarda il cellulare. Entrambi sembrano molto rilassati e pare proprio che tra loro le cose siano tornate come prima.

Se davvero pace è stata fatta, in modo definitivo, ora i fan non vedranno di certo l’ora che i due vadano finalmente a vivere insieme. Lui, infatti, vive a Treviso mentre lei a Napoli. Le possibilità che ciò avvenga non sono basse, dal momento che i due sembrano essere davvero tornati uniti come un tempo. Staremo a vedere cosa succederà.