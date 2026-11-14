Ucraina, Zelensky: “Usa hanno proposto adesione Nato in cambio della cessione di territori alla Russia”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno proposto all’Ucraina la cessione di territori alla Russia in cambio dell’adesione alla Nato e Kiev è impegnata in colloqui su garanzie di sicurezza “specifiche” da parte dell’Occidente. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti in dichiarazioni rilasciate ieri ma diffuse oggi e riportate dall’agenzia Afp.

“Gli americani hanno posto una questione: ‘E se l’Ucraina aderisse alla Nato? L’Ucraina si ritirerebbe dal Donbass? E’ la prima volta che se ne parla”, ha affermato il leader ucraino, aggiungendo che Kiev sta parlando di “garanzie di sicurezza specifiche da parte di Nato e Ue”. E se tutto fosse confermato, poi “chiederei alla nostra società ucraina cosa ne pensa, accettiamo o no?”. “Non ho il diritto di decidere io da solo”, ha puntualizzato.

La Russia sta “puntando tutto” sulla campagna militare di quest’inverno nella guerra contro l’Ucraina, ha detto Zelensky che ha chiesto agli Stati Uniti un pacchetto di aiuti militari tale da spingere il presidente russo, Vladimir Putin, a mettere fine ai combattimenti. “Stanno puntando tutto su quest’inverno”, ha dichiarato il leader ucraino, secondo il quale l’approvazione da parte del Congresso americano di “sanzioni e armi” rappresenterebbe “il tipo di motivazione di cui Putin ha bisogno” per fermare l’escalation.

Poi, in merito alle indiscrezioni di ieri della Bild, secondo cui Mosca vorrebbe il ritiro della Finlandia dalla Nato, Zelensky ha avvertito: “E’ pericoloso perché, dal mio punto di vista, sono esattamente cose come queste che portano a guerre ed escalation”, la “vera sicurezza per l’Europa sono Ue e Nato” e “non c’è altra sicurezza per l’Europa”.

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