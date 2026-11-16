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Ucraina, Zelensky: “Con i nostri attacchi distrutto 55% capacità raffinazione petrolio russo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Novembre 2026
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(Adnkronos) – Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. E’ quanto ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky, come riporta Kyiv Independent, che ricorda come la dichiarazione del leader di Kiev arriva mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del paese, e mentre gli attacchi russi continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine . 

“Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa”, ha dichiarato Zelensky , citando un rapporto del generale Mykhailo Drapatyi . “Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”, ha continuato.  

Solo nell’ultima settimana, droni ucraini a lungo raggio hanno attaccato un importante impianto petrolifero nell’oblast’ di Samara, in Russia, una grande raffineria di petrolio nella città russa di Volgograd e la più grande raffineria di petrolio della Russia, situata a 2.500 chilometri dal confine con l’Ucraina, ricorda sempre Kyiv Independent.  

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