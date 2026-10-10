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Ucraina, Trump contro Zelensky: “E’ ora di un nuovo presidente”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “È ora che l’Ucraina abbia un nuovo presidente”. Donald Trump ‘silura’ Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’accordo tra Washington e Mosca: gli Usa sospenjdono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. “Suggerisco all’Ucraina di trovarsi un nuovo leader, uno che sappia raggiungere un accordo”, dice Trump. 

Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. “Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce di no” attacca il tycoon. “Zelensky vuole creare problemi al mondo. Vuole creare problemi ai nostri agricoltori colpendo le raffinerie russe – afferma Trump -. Abbiamo detto a Zelensky: ‘Fai quello che vuoi, ma non colpire il gasolio’. E lui cosa fa? Va e colpisce proprio il gasolio. Può fare quello che vuole, ma questo non può farlo”. 

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