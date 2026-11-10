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Ucraina, Tajani: “Giorgetti firmerà pacchetto aiuti militari, nessun giallo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Non c’è “nessun giiallo” sul 13esimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina. A chiarirlo è il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Radio 1. Si tratta di “un documento classificato, quindi deve essere firmato di persona e non può essere apposta la firma elettronica”, afferma il vicepremier che aggiunge: “E’ già stato firmato da Crosetto e da me, è stato bollinato dal Mef, il ministro Giorgetti, che è favorevole al provvedimento, ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona. Ho parlato con lui stamattina, appena arriva a Roma firmerà il documento, quindi nessun giallo, nessuna tempesta, nessuno scontro. Solo l’impossibilità fisica di firmare”. 

Le parole di Tajani dopo che ieri si era diffusa la notizia che il ministro dell’Economia non aveva siglato alcun decreto interministeriale relativo al tredicesimo pacchetto di aiuti destinato all’Ucraina. 

internazionale/esteri

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