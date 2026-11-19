(Adnkronos) – “Se a breve il governo ucraino non prende le distanza da questo sito nazista, che atteggiamento dovrei avere?”. Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier, è stato inserito in una ‘lista di proscrizione’ dalla piattaforma ucraina Myrotovec. “Apprendo con sconcerto che il mio nome figura da tempo, insieme a migliaia di altre persone fra cui diversi europarlamentari italiani, in un’inquietante lista di proscrizione pubblicata dalla piattaforma ucraina Myrotvorec, sulla quale sono comparsi anche i dati di persone successivamente assassinate, compresi diversi giornalisti. È una vicenda di estrema gravità, che non può e non deve passare sotto silenzio, tanto più perché coinvolge il vicepresidente del Consiglio di un Paese che ha sostenuto in questi anni numerosi interventi umanitari ed economici a favore della popolazione ucraina”, dice il vicepresidente del Consiglio.

“È un attacco che riguarda non soltanto la mia persona, ma mette in discussione il rispetto nei confronti delle istituzioni italiane”, aggiunge Salvini. “Attendiamo sulla vicenda chiarimenti immediati da parte del governo e delle istituzioni ucraine, in mancanza dei quali trarremo le opportune conseguenze su una vicenda che riteniamo grave e inquietante”, conclude Salvini.

Il tema viene affrontato dal leader della Lega nell’intervento a Tg2 Post. “Vediamo che proposta arriverà, però, aiutare un governo che non prende le distanze da un sito che addita giornalisti, intellettuali come nemici del popolo”, ribadisce. “Se non arrivassero le smentite, ne trarremo le conseguenze. Se Zelensky non prende distanze, se arriverà il silenzio, perché aiutarlo?”, si chiede Salvini. “Se a breve il governo ucraino -ha insistito il leader del Carroccio- non prende le distanza da questo sito nazista”, che “atteggiamento dovrei avere?”.

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