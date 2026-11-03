Ucraina-Russia-Usa al tavolo, spunta il giallo Melania Trump – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkron

Non uno, ma tre importanti appuntamenti si profilano all’orizzonte nella strada verso una possibile fine del conflitto russo ucraino. Due sono certi e confermati: il primo, con l’ok arrivato anche dal Cremlino, è il trilaterale Russia-Ucraina-Stati Uniti ad Abu Dhabi il 10 e l’11 novembre, il secondo previsto in settimana è l’incontro che i rappresentanti della Nato avranno a Bruxelles con i rappresentanti di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti e l’ultimo, quello che coinvolge Melania Trump, ma che al momento resta un giallo. Intanto Zelensky volato a Berlino, sostiene: “Vogliamo trovare la via della pace attraverso l’Ue. Abbiamo offerto una tregua, ma la Russia ci attacca ogni giorno. Senza l’Europa non può esserci alcuna pace stabile in Ucraina”. Immediata la replica di Mosca: “Al momento non ci sono prospettive per un dialogo realistico con l’Europa”, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov. Ma in contemporanea, mentre si parla di dialogo e di negoziati, il presidente ucraino si dice convinto che la Russia “si stia preparando a lanciare un nuovo massiccio attacco contro l’Ucraina”.E un massiccio attacco russo si è registrato già nella notte, tra i più pesanti contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Ha riguardato almeno dieci regioni, tre le centrali termiche della principale società energetica privata del paese, che sono state messe fuori uso. Non solo infrastrutture energetiche. Nel mirino di Mosca anche abitazioni civili e strutture mediche, come la scuola, adibita a centro per la distribuzione di aiuti umanitari, colpita da bombe russe nella regione di Zaporizhzhia, con almeno 31 vittime e decine di persone che risultano disperse. Ma anche un ospedale a Kharkiv, con almeno 73 feriti e circa 200 pazienti evacuati dalla struttura.

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