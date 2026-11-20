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Vladimir Putin invita rappresentanti europei a tenere colloqui a Mosca, prima di un’eventuale partecipazione a negoziati diretti per una soluzione della guerra in Ucraina. E’ un invito vero o una provocazione? Il messaggio del presidente russo è stato inviato da Shenzhen, in Cina, dopo il vertice con il presidente americano Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. “Attraverso i canali diplomatici abbiamo proposto ad alcuni rappresentanti europei di venire a Mosca. Successivamente decideremo in quale formato proseguire i negoziati” sull’Ucraina, ha detto Putin.

Dopo l’apertura, oggi è arrivata la frenata o, almeno, la precisazione. L’invito a Mosca non significa gli europei saranno poi invitati a partecipare ai negoziati trilaterali nel formato Russia, Stati Uniti e Ucraina per una soluzione del conflitto. A delimitare il perimetro è stato oggi il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov. Il numero 2 del ministro Sergei Lavrov, interpellato dalla Tass, ha anche chiarito quali fossero i destinatari della missiva di Putin. La proposta di avviare una discussione con la Russia, per discutere una nuova architettura di sicurezza europea sono, “l’eurotroika”: Gran Bretagna, Francia e Germania. “Se accettano l’invito a venire a Mosca, non significa che il gruppo entrerà a fare parte del formato trilaterale”, ha dichiarato Ryabkov. “Stiamo aspettando una risposta all’invito. Se sarà positiva, i preparativi si faranno velocemente e in modo efficace”, ha aggiunto, precisando che saranno i tre Paesi indicati solo come “eurotroika’ a scegliere da chi farsi rappresentare. Non sarà quindi l’Unione europea, secondo Mosca, a decidere eventualmente chi sarà l’intelocutore della Russia sul dossier sicurezza in Europa.

Una prima risposta interlocutoria è arrivata dalla Francia. Gli europei, secondo l’Eliseo, devono innanzitutto assicurarsi di avere una posizione comune con gli Stati Uniti e ottenere la garanzia che venga loro riconosciuto il giusto peso nei prossimi negoziati sull’Ucraina. “Dobbiamo assicurarci che ucraini, americani ed europei siano uniti. Dobbiamo verificarlo perché, forti dell’esperienza passata, sappiamo che questa unità non è sempre così solida come vorremmo”, ha sottolineato un consigliere dell’Eliseo.

“La nostra condizione sarà che l’avvio o la formalizzazione di questo dialogo con Mosca comporti effettivamente il riconoscimento, da parte russa, del ruolo che spetta agli europei nei negoziati, garantendo loro una partecipazione attiva al prossimo ciclo di colloqui insieme agli Stati Uniti e all’Ucraina”, ha aggiunto il consigliere durante un briefing telefonico con i giornalisti.

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